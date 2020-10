Virgil van Dijk al na vijf minuten van het veld bij Liverpool

De centrale verdediger van Liverpool viel al in de openingsfase uit na een botsing met Everton-doelman Jordan Pickford. Van Dijk joeg (in buitenspelpositie) achter een doorgekopte bal aan en werd op de achterlijn door Pickford getorpedeerd.

Met een schreeuw van pijn ging de aanvoerder van Oranje naar het gras en direct was de verzorger van Liverpool ter plekke om de knie van de verdediger te onderzoeken. Na een kort onderzoek was al duidelijk dat Van Dijk niet verder kon en zich moest laten vervangen door Joe Gomez.

Van Dijk blaast de aftocht. Ⓒ ANP/HH

Streep door Ajax?

Of de blessure van Van Dijk ernstig is, is nog onduidelijk. Duidelijk is wel dat de kwetsuur voor trainer Jürgen Klopp uiterst ongelegen komt. Aanstaande woensdag speelt Liverpool de eerste Champions League-wedstrijd van het seizoen, uit bij Ajax.