Schulting pakt ook EK-goud op 500 meter

Schulting greep zaterdag eerder op de dag met grote overmacht de titel op de 1500 meter. Haar grote concurrente, zevenvoudig Europees kampioene Arianna Fontana, werd op grote afstand tweede.

Schulting verdedigt in Hongarije haar Europese titel allround. Ze won eerder op zaterdag goud op de 1500 meter. Haar voorsprong op de nummers twee Adrianna Fontana en haar landgenote Valcepina in het klassement na twee afstanden is groot: 68 om 21 punten.

Sinds Schulting twee jaar geleden goud greep op de olympische 1000 meter staat er geen maat meer op de Friezin. Vorig jaar veroverde ze de wereldbeker op de 500 en 1000 meter. Ze maakte haar seizoen nog mooier met de Europese titel allround in Dordrecht. Als afsluiter greep ze in maart 2019 de wereldtitel in Sofia. Dit seizoen wil ze haar perfecte jaar graag kopiëren. „Ik wil heersen”, liet Schulting meermaals weten.

