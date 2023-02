Mooi moment voor Haller: spits maakt eerste goal voor Dortmund

De afgelopen periode onderging Haller twee operaties en vier chemokuren vanwege teelbalkanker. Hij debuteerde pas vorige maand voor Dortmund, na in de zomer te zijn overgekomen van Ajax. Vorig seizoen imponeerde hij in Amsterdam onder meer met veel doelpunten in de Champions League.

„Vanaf het eerste moment dat ik hoorde dat ik ziek was, heb ik naar dit moment uitgekeken”, zei Haller. „Toen ik scoorde, leek het alsof het hele stadion ontplofte. Het was geweldig. Ik ben er heel blij mee, maar ik weet ook dat ik nog een lange weg te gaan heb voor ik weer helemaal de oude ben. Maar ik ga door en hoop op meer doelpunten.”

Voor Borussia Dortmund scoorden verder Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, Julian Brandt en Giovanni Reyna. Voor Freiburg, waar Mark Flekken in het doel stond, trof Lucas Höler het doel. De bezoekers speelden het grootste deel van het duel met een man minder, vanwege de rode kaart voor Kiliann Sildillia in de 17e minuut.

Union Berlin pakt koppositie

Union Berlin staat in elk geval voor een dag op de eerste plaats in de Bundesliga. De formatie van trainer Urs Fischer won van 1. FSV Mainz 05 (2-1) en staat nu twee punten boven de titelverdediger. Bayern München, dat sinds de winterstop nog niet won in de Duitse competitie, moet dit weekeinde nog wel in actie komen en kan de schade goedmaken.

Na ruim een half uur kwam Union op voorsprong door een treffer van Kevin Behrens, die scoorde op aangeven van Paul Seguin. Marcus Ingvartsen maakte ongeveer een kwartier voor tijd gelijk. De Deen benutte een strafschop. Jordan Pefok zette de club uit de hoofdstad in de slotminuten opnieuw op voorsprong. Union, binnenkort de tegenstander van Ajax in de tussenronde van de Europa League, speelde met Danilho Doekhi (ex-Vitesse) en Sheraldo Becker (ex-ADO Den Haag).

Bayern München speelt zondag tegen VfL Wolfsburg. RB Leipzig is de nummer 4 van de ranglijst. De club kwam niet verder dan een gelijkspel (0-0) bij 1. FC Köln. Ook Eintracht Frankfurt, dat Hertha BSC versloeg (3-0), houdt aansluiting bij het omvangrijke lijstje van titelkandidaten.

