Bundesliga mag vanaf medio mei worden hervat

De Bundesliga ligt al ruim een maand stil vanwege het coronavirus. Bijna alle clubs uit de hoogste Duitse klasse hebben inmiddels wel de individuele training al hervat. De meeste clubs laten hun voetballers testen op Covid-19. Er wordt momenteel onder strikte voorwaarden in kleine groepjes getraind. Bayern München leidt na 25 van de 34 speeldagen met een voorsprong van vier punten op Borussia Dortmund.

In Frankrijk is de competitie (Ligue 1) al beëindigd. Spanje, Italië en Engeland hebben nog geen beslissing genomen. In Nederland is de competitie net als in Frankrijk vervroegd afgesloten.

