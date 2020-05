Update: Bundesliga wordt op 15 mei hervat

De Bundesliga ligt al bijna twee maanden stil vanwege het coronavirus. Bijna alle clubs uit de hoogste Duitse klasse hebben inmiddels wel de individuele training al hervat. De meeste clubs laten hun voetballers testen op Covid-19. Er wordt momenteel onder strikte voorwaarden in kleine groepjes getraind. Bayern München leidt na 25 van de 34 speeldagen met een voorsprong van vier punten op Borussia Dortmund.

De Bundesliga is de eerste competitie in een van de vijf toplanden die weer van start gaat. In Frankrijk is het seizoen beëindigd. Italië, Spanje en Engeland hebben nog geen besluit genomen. In Nederland is de competitie net als in Frankrijk vervroegd afgesloten.

Seizoen voor 30 juni afwerken

Er zijn nog negen speeldagen af te werken en het streven van de DFL is het seizoen voor 30 juni af te ronden. Bayern München is de koploper met vier punten voorsprong op Borussia Dortmund.

De autoriteiten hebben inzage gekregen in een hygiëne- en veiligheidsconcept waarmee het besmettingsgevaar voor alle betrokkenen wordt geminimaliseerd. Bij een eerste testronde op het coronavirus werden bij 1724 controles tien besmettingen aangetroffen. Het zou de bedoeling zijn dat de teams uit de eerste en tweede Bundesliga eerst in quarantaine gaan, in de vorm van een trainingskamp. De DFL gaat donderdag met alle clubs vergaderen via videoverbinding. Bij voortzetting van het seizoen zijn in ieder geval de tv-inkomsten verzekerd. Die moeten de financiële nood bij veel clubs verlichten.