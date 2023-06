Marco Asensio trekt deur Real Madrid dicht

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Spaans international Asensio verlaat Real Madrid

15.04 uur: Marco Asensio verlaat na acht seizoenen Real Madrid. De 27-jarige Spaanse aanvaller verlengt zijn aflopende contract in Madrid niet.

„Ik heb een lastig besluit genomen. Ik heb besloten om voor een andere richting te kiezen, op zoek naar een nieuw project waarin ik weer nieuwe doelen kan nastreven”, laat Asensio weten in een video op social media. „Vandaag richt ik me tot jullie met een brok mijn keel en gemengde gevoelens. Van jongs af aan was Real Madrid mijn passie, mijn droom en mijn meest gekoesterde doel. Ik heb het voorrecht gehad om deze droom waar te maken in deze fantastische jaren.”

Asensio speelde 285 wedstrijden voor Real en won met de club zeventien prijzen, waaronder drie keer de Champions League, drie landstitels en een keer de Copa del Rey. De aanvaller die werd geboren op Mallorca, was de laatste jaren echter maar zelden een vaste waarde in de startopstelling van Real Madrid. Hij wordt volgens Spaanse media in verband gebracht met een overgang naar Paris Saint-Germain.

Beachvolleybalsters Stam en Schoon uitgeschakeld in Ostrava

12.21 uur: Beachvolleybalsters Katja Stam en Raïsa Schoon zijn bij het Elite 16-toernooi van Ostrava in de tussenronde uitgeschakeld. Het Nederlandse koppel verloor met 2-1 in sets van Nina Brunner en Tanja Hüberli uit Zwitserland: 13-21 26-24 15-12.

Stam en Schoon moesten na twee nederlagen en één zege in de groepsfase uitkomen in de tussenronde. Daarin waren ze in de eerste set duidelijk te sterk voor de Zwitserse opponenten. In de tweede set kwamen ze terug van een achterstand, maar gaven ze de set toch uit handen. In de derde set namen Brunner en Hüberli een kleine voorsprong en hielden die tot het einde vast.

Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen werden in Ostrava al uitgeschakeld in de groepsfase.

Volleybalsters verliezen in Nations League ook van China

10.46 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben ook hun vierde en laatste wedstrijd van de Nations League verloren. Oranje boog in het Japanse Nagoya in vier sets voor China: 3-1. De setstanden: 27-25 23-25 25-22 25-20.

De jonge ploeg van bondscoach Felix Koslowski verzuimde in de eerste set twee setpoints te benutten en zag China wel toeslaan op 26-25. In de tweede set gaf Oranje twee keer een voorsprong uit handen, maar was met 25-23 toch de sterkste. De speelsters kwamen na het verlies in de derde set nog goed terug in de vierde set. Maar in de slotfase namen de Chinese speelsters toch afstand en benutten op 24-20 hun eerste matchpoint.

Koslowski begon tegen het nog ongeslagen China met Sarah van Aalen, Indy Baijens, Eline Timmerman, Nova Marring, Elles Dambrink, Jolien Knollema en libero Florien Reesink.

De pas 21-jarige Marring viel op door haar grote aandeel in de aanval van Oranje. Met 21 punten, waaronder vier aces, werd ze topscorer aan de kant van Oranje. Knollema was goed voor 17 punten en Dambrink voor 12.

De ploeg van Koslowski verloor eerder al van Duitsland (3-1), Brazilië (3-0) en de Dominicaanse Republiek (3-2). Nederland speelt deze maand ook nog wedstrijden voor de Nations League in Hongkong en Bangkok.