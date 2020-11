AZ kan zichzelf niet belonen tegen Real Sociedad

En zo liet de formatie van Arne Slot een kans liggen om de koppositie in Groep F te behouden en te verstevigen. Omdat Napoli in Italië wel won van Rijeka (2-0) gaan de Italianen nu alleen aan kop.

Zonder Myron Boadu, maar opnieuw met Albert Gudmundsson in de basiself kreeg AZ de eerste mogelijkheid, al moest het daar twintig minuten op wachten. Een trekbal van Jesper Karlsson kon door Jonas Svensson worden ingeschoten, maar de rechtsback raakte de bal helemaal verkeerd.

Reuzenkans Januzaj

Twee minuten later had Adnan Januzaj de score moeten openen namens de bezoekers. Op aangeven van voormalig Willem II’er Alexander Isak kon de Belg vrij uithalen, maar schoot hij ruim over. Na exact een half uur spelen kreeg ook AZ een reuzenkans op de openingsgoal. Een prachtige aanval via Calvin Stengs, Karlsson en Owen Wijndal kwam terecht bij Teun Koopmeiners. Het schot van de captain werd via een Spaans been én doelman Alex Remiro net aan tot corner verwerkt.

Kort daarop was ook Stengs nog een keer dichtbij de 1-0, maar de rechtsbuiten zag zijn inzet rakelings voorlangs vliegen. Ook in de tweede helft kwam de ploeg van Slot sterk voor de dag. Karlsson zag zijn van richting veranderde schot in het zijnet verdwijnen en uit de daaropvolgende corner kopte Dani de Wit steenhard in. Opnieuw bracht Remiro redding.

Flink wat kaarten

Koopmeiners nam even later een afvallende bal vol op zijn slof en trof snoeihard de lat. Omdat AZ vol op de openingstreffer joeg, moest het achterin zo nu en dan aan de noodrem trekken en dat leverde flink wat kaarten op. Fredrik Midtsjø, Svensson, Bruno Martins Indi, Pantelis Hatzidiakos én invaller Boadu verdwenen in het boekje van scheidsrechter Aleksandar Stavrev.

Gescoord werd er niet meer in het Afas Stadion, ondanks een flinke mogelijkheid voor invaller Zakaria Aboukhlal. Op aangeven van Boadu kopte de buitenspeler over. Daardoor staan AZ en Real Sociedad beiden op 7 punten. Het onderling resultaat is in het voordeel van de Spanjaarden, na de eerdere 1-0 in San Sebastian. AZ vervolgt de Europa League volgende week met de thuiswedstrijd tegen Napoli.

„Aan de ene kant geeft het een goed gevoel dat we nu wel mee konden”, zei aanvoerder Koopmeiners. „Maar ik denk dat we ook gewoon hadden moeten winnen. Dat neem ik ook mezelf kwalijk. Vooral die eerste bal had ik moeten maken”, vond hij. „Drie weken geleden werden we helemaal zoek gespeeld door Real Sociedad, nu konden we wel mee met hun tempo. Het is heerlijk om dit soort wedstrijden te spelen, dat wil je als voetballer. Maar we hadden ons zelf beter moeten belonen. We hebben echt een paar goede kansen gehad.”

