Roland Garros: Ashleigh Barty en Elina Svitolina naar de tweede ronde

Na de verloren tweede set zag het er even somber uit voor Barty, die met een 'ingepakt' linkerdijbeen aantrad. De 25-jarige tennisster liet zich uitgebreid medisch behandelen. Daarna bleek de kampioene van 2019 alsnog in staat om de partij in winst om te zetten.

De 26-jarige Pera, de nummer 70 van de wereldranglijst, kwam in Parijs nooit verder dan de tweede ronde. Barty kwam vorig jaar niet in actie op Roland Garros vanwege de coronapandemie. Ze speelt in de tweede ronde tegen de winnares van het duel tussen de Poolse Magda Linette en de Française Chloé Paquet, die dankzij een wildcard mag meedoen in Parijs.

Svitolina in twee sets door

Elina Svitolina is op Roland Garros doorgedrongen tot de tweede ronde. De als vijfde geplaatste rekende in twee sets af met de zeventienjarige Oceane Babel (6-2, 7-5). Toch had ze in de tweede set nog verrassend veel moeite met haar opponent.

De nummer 1105 van de wereld maakte haar debuut op een grand slam, maar liet zich na een vrij tamme eerste set van haar sterkste kant zien in de tweede. De thuisspeelster nam snel een break voorsprong en leek zelfs een derde set af te dwingen.

Elina Svitolina Ⓒ ANP/HH

Svitolina bespaarde zichzelf vroegtijdig overwerk in het toernooi en rechtte precies op tijd de rug. Ze pakte de laatste vier games op een rij, waardoor ze zich na iets meer dan vijf kwartier spelen plaatste voor de tweede ronde.