Roland Garros: Djokovic niet in de problemen

Popyrin kon tijdens de eerste zes games leuk meekomen tegen Nadal, maar toen de Spanjaard eenmaal op stoom was, liep die snel uit naar de eerste setwinst. Direct daarna brak hij de Australiër in de eerste game, waarmee hij nog een dreun uitdeelde.

Aan het begin van de derde set beet Popyrin nadrukkelijk van zich af. Eerst liet hij nog een breakpoint liggen op de service van Nadal, maar een beurt later was het wel raak. Zodoende werd Nadal toch nog even echt uitgedaagd, maar de dertienvoudig winnaar van de gravelgrandslam vocht zich terug en haalde via een overtuigde tiebreak in de straight sets de overwinning binnen.

Rafael Nadal. Ⓒ ANP/HH

Djokovic zonder problemen door

Novak Djokovic kwam de eerste ronde goed door. De nummer 1 van de wereld liet zich op Roland Garros door de ploeterende en foeterende Amerikaan Tennys Sandgren niet van de wijs brengen. De kampioen van 2016 zegevierde na bijna 2 uur in drie sets: 6-2 6-4 6-2.

Voor Djokovic (34) was het zijn vierde zege op rij tegen Sandgren, de nummer 66 van de wereld. De 29-jarige Amerikaan was nogal ontevreden over zijn eigen spel en liet dat regelmatig in woord en gebaar merken. Daarmee haalde hij zichzelf uit de wedstrijd. Djokovic speelt in de tweede ronde tegen de 35-jarige Uruguayaan Pablo Cuevas, de nummer 92 van de wereld.

Pijn en moeite voor Barty

De Australische tennisster Ashleigh Barty heeft met de nodige moeite de tweede ronde bereikt van de Open Franse titelstrijd. De nummer 1 van de wereld had op Roland Garros drie sets nodig om de Amerikaanse Bernarda Pera te verslaan: 6-4 3-6 6-2.

Ashleigh Barty Ⓒ ANP/HH

Na de verloren tweede set zag het er even somber uit voor Barty, die met een 'ingepakt' linkerdijbeen aantrad. De 25-jarige tennisster liet zich uitgebreid medisch behandelen. Daarna bleek de kampioene van 2019 alsnog in staat om de partij in winst om te zetten.

De 26-jarige Pera, de nummer 70 van de wereldranglijst, kwam in Parijs nooit verder dan de tweede ronde. Barty kwam vorig jaar niet in actie op Roland Garros vanwege de coronapandemie. Ze speelt in de tweede ronde tegen de winnares van het duel tussen de Poolse Magda Linette en de Française Chloé Paquet, die dankzij een wildcard mag meedoen in Parijs.

Svitolina in twee sets door

Elina Svitolina is op Roland Garros doorgedrongen tot de tweede ronde. De als vijfde geplaatste rekende in twee sets af met de zeventienjarige Oceane Babel (6-2, 7-5). Toch had ze in de tweede set nog verrassend veel moeite met haar opponent.

De nummer 1105 van de wereld maakte haar debuut op een grand slam, maar liet zich na een vrij tamme eerste set van haar sterkste kant zien in de tweede. De thuisspeelster nam snel een break voorsprong en leek zelfs een derde set af te dwingen.

Elina Svitolina Ⓒ ANP/HH

Svitolina bespaarde zichzelf vroegtijdig overwerk in het toernooi en rechtte precies op tijd de rug. Ze pakte de laatste vier games op een rij, waardoor ze zich na iets meer dan vijf kwartier spelen plaatste voor de tweede ronde.

Suarez Navarro verliest eerste partij na chemotherapie

Carla Suarez Navarro, bezig aan een afscheidstournee nadat ze kanker overwon, is in de eerste ronde gestrand. De 32-jarige Spaanse verloor met 3-6 7-6 (4) en 6-4 van de Amerikaanse Sloane Stephens.

Suarez Navarro kreeg in september 2020 te horen dat ze leed aan de ziekte van Hodgkin, een vorm van lymfeklierkanker. De voormalige nummer 6 van de wereld herstelde na onder meer zes maanden chemotherapie en kondigde in april een korte rentree aan. Die begon op Roland Garros en moet in het najaar eindigen op de US Open in New York.

Stephens, in 2018 finaliste in Parijs, speelt in de tweede ronde tegen de Tsjechische Karolina Pliskova.