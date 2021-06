Roland Garros: Elina Svitolina voorkomt overwerk tegen debutante

Elina Svitolina Ⓒ ANP/HH

Parijs - Elina Svitolina is op Roland Garros doorgedrongen tot de tweede ronde. De als vijfde geplaatste rekende in twee sets af met de zeventienjarige Oceane Babel (6-2, 7-5). Toch had ze in de tweede set nog verrassend veel moeite met haar opponent.