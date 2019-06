Ali B leert Leeuwinnen wijze les

„Door het gewonnen EK werden de meiden in een klap bekende Nederlanders. Het ging heel snel en ze moesten wennen aan de nieuwe status. Hoe ga je daar mee om? Zoiets moet je niet wegdrukken, maar omarmen. Dat is niet altijd makkelijk”, stelt Wiegman. „Ali heeft hetzelfde meegemaakt. Met een knipoog en een rap deed hij zijn verhaal. Dat past ook bij deze groep. Het heeft de speelsters bewust gemaakt en dichter bij elkaar gebracht.”

Ali B is een echte voetballiefhebber. Zo is hij regelmatig bij wedstrijden van het Nederlands mannenelftal aanwezig geweest en dook hij tijdens de laatste play-offs om promotie/degradatie nog op bij Almere City.

De Oranje Leeuwinnen spelen aanstaande dinsdag hun eerste wedstrijd op het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk. Tegenstander is dan Nieuw-Zeeland. Verder zit Oranje nog in de poule bij Canada en Kameroen.

Bekijk ook: VS met covermodel als blikvanger de topfavoriet op WK

Bekijk ook: Alles over WK vrouwenvoetbal