Momentum van EK alweer verdwenen Handballers lopen WK mis: ‘Kan het gevoel nog niet beschrijven’

De deceptie was levensgroot. Drie maanden na de prachtige emoties van een fantastisch verlopen EK vloeiden tranen van teleurstelling. De Nederlandse handbalmannen dachten voor eigen publiek nieuwe historie te schrijven en zich voor het eerst sinds zestig jaar ten koste van Portugal weer te plaatsen voor het Wereldkampioenschap. Donderdagavond tijdens de uitwedstrijd in Portimao werd daartoe een grote stap gezet (30-33), maar bij de return in Eindhoven ging het in het laatste deel mis: 28-35.