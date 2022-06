WK zwemmen: Nederlandse gemengde estafetteploeg stunt met brons

Het betekende de tweede medaille voor de Nederlandse zwemploeg op het toernooi in Hongarije, na het zilver van Kamminga op de 100 meter schoolslag.

Bij de Olympische Spelen van vorig jaar in Tokio eindigde het Oranje-kwartet op de zesde plaats op de 4x100 wissel. Toen hadden Toussaint, Kamminga en Korstanje gezelschap van de inmiddels gestopte Femke Heemskerk. Nederland plaatste zich in Boedapest als tweede voor de finale, met een tijd van 3.43,48.

Op de gemengde estafette mogen de deelnemende landen zelf bepalen in welke volgorde ze hun twee mannen en twee vrouwen laten zwemmen. Toussaint, die als startzwemster de rugslag voor haar rekening nam, zag in de baan naast haar de Amerikaan Hunter Armstrong een flinke voorsprong nemen. ’Team USA’ begon met twee mannen, waarna de twee vrouwen het moesten afmaken. Armstrong, Nic Fink en de tieners Torri Huske (19) en Claire Curzan (17) waren veel te sterk voor de rest van het veld.

Daar achter zorgden Kamminga (schoolslag) en Korstanje (vlinder) ervoor dat Nederland oprukte naar de podiumplaatsen. Steenbergen, die de afsluitende vrije slag zwom, lag geruime tijd op de tweede plaats. In de laatste meters werd ze echter nog gepasseerd door de Australische Shayna Jack. Brons was desondanks een onverwachte bonus voor het Nederlandse kwartet.

Bij de vorige WK, drie jaar geleden in Zuid-Korea, werd de gemengde estafetteploeg in de finale gediskwalificeerd omdat Toussaint te lang onder water had gezwommen.

Toussaint naar finale 50 rug bij WK

Kira Toussaint heeft bij de WK langebaanzwemmen in Boedapest de finale bereikt op de 50 meter rugslag. De houdster van het Nederlands record (27,10) zette in de halve finales met 27,69 seconden de zevende tijd neer. Maaike de Waard redde het niet met 27,77 (tiende).

Toussaint haalde eerder deze WK al de finale van de 100 meter rugslag. Daarin eindigde de 28-jarige Nederlandse als zesde. De wereldtitel ging naar de Amerikaanse Regan Smith.

Kira Toussaint. Ⓒ ANP/HH

De Canadese Kylie Masse zette in de tweede halve finale met 27,22 de beste tijd neer. Toussaint tikte in die race als vierde aan. De Waard was vijfde geworden in de eerste halve finale, die werd gewonnen door de 20-jarige Smith (27,29).

Bij de EK kortebaan van eind vorig jaar in Kazan pakte Toussaint goud op de 50, 100 en 200 meter rugslag.

Hongaarse zwemmer Milák pakt wereldtitel weer in wereldrecord

De Hongaarse zwemmer Kristóf Milák heeft in een wereldrecord zijn wereldtitel op de 200 meter vlinderslag geprolongeerd. Voor eigen publiek in Boedapest pakte de 22-jarige Milák het goud in 1.50,34. Daarmee was hij bijna vier tienden van een seconde sneller dan drie jaar geleden bij de WK in Zuid-Korea, toen hij ook wereldkampioen werd in een wereldrecord (1.50,73).

„Dit is mijn thuis, dit is mijn zwembad en baan 4 is van mij”, zei Milák. „Er zitten hier vierduizend geweldige mensen op de tribunes die naar mij komen kijken. Ik kon ze niet teleurstellen.”

De Hongaar verdiende met zijn wereldrecord niet alleen een bonus van 50.000 dollar (omgerekend ruim 47.000 euro), maar hij krijgt ook een gepersonaliseerde NFT. Dat is een digitale token die online geld waard is.

De Amerikaanse topzwemmer Caeleb Dressel trok zich vanwege „medische redenen” terug voor de halve finales van de 100 vrij en de finale van de gemengde estafette (wisselslag). De 25-jarige Dressel veroverde vorig jaar maar liefst vijf keer olympisch goud op de Spelen van Tokio en voerde de afgelopen dagen in Boedapest zijn aantal wereldtitels op naar vijftien. Het is niet bekend of hij later deze week terugkeert in het Hongaarse 50-meterbad.