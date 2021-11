Welke voetbaldwergen uit Europa mogen dromen van eerste WK-deelname ooit?

Van de zes verschillende voetbalbonden in de wereld is de UEFA hofleverancier voor het WK. Liefst 13 van de 32 deelnemende landen zullen uit het Europese kwalificatietoernooi komen. Met nog één, twee of drie kwalificatiewedstrijden te gaan mogen vier Europese voetbaldwergen nog dromen van het WK in Qatar: Albanië, Armenië, Finland en Noord-Macedonië.

Die laatste twee landen kennen we nog van op het voorbije EK. Finland sneuvelde in de groep van België en ook Noord-Macedonië haalde de knock-outfase niet, maar in de WK-kwalificaties bewijzen ze dat ze niet per toeval op dat EK aanwezig waren. Finland staat op een puntje van nummer twee Oekraïne en heeft nog een wedstrijd meer te gaan. De tweede plaats en kwalificatie voor de play-offs ligt binnen handbereik voor de Finnen.

Armenië

Ook Noord-Macedonië en Armenië staan op een puntje van de tweede plaats. Samen met Roemenië zullen ze in groep J, met allen nog twee wedstrijden te gaan, strijden om een ticket voor de play-offs. Voor Armenië zou de kwalificatie pas echt historisch zijn. Sinds hun afscheiding van de Sovjet-Unie in 1991 stonden de Armeniërs nog geen enkele keer op een groot eindtoernooi.

Tot slot kan ook Albanië zich nog voor de eerste keer ooit plaatsen voor het WK. Met nog twee wedstrijden te gaan doen ze in een groep met Engeland en Polen verrassend genoeg nog mee voor de tweede plaats. Polen is tweede in de groep met 17 punten, Albanië volgt op de derde plaats met 15 punten. Voor de Albanezen zou het, na het EK 2016, hun tweede grote eindtoernooi zijn.

Bron: Het Nieuwsblad