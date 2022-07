Nadal ziet dat Van de Zandschulp ’zich ongelooflijk ontwikkelt’

„Hij is een speler dit zich afgelopen jaar ongelooflijk heeft ontwikkeld. Het was een mooie uitdaging op Roland Garros en hij wil meer denk ik. Hij is een complete speler met veel kwaliteiten en ik moet net zo goed spelen als in de derde ronde”, zei Nadal na zijn zege op de Italiaan Lorenzo Sonego.

„Ik zal agressief moeten spelen en met de juiste energie. Hij is een lastige tegenstander, maar ja, we staan in de vierde ronde. Dan moet dat wel.”

Bekijk ook: Botic van de Zandschulp via Gasquet naar clash met Rafael Nadal

Nadal en Van de Zandschulp treffen elkaar voor de tweede keer. Hun eerste ontmoeting, dit jaar op Roland Garros, werd in drie sets gewonnen door Nadal: 6-3 6-2 6-4.