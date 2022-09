Max Verstappen trakteert fans in Zandvoort op tweede thuiszege op rij

Mercedes-rijder George Russell finishte als tweede op het 4,2 kilometer lange circuit in de Noord-Hollandse duinen. Charles Leclerc kwam in zijn Ferrari als derde over de finish. Lewis Hamilton moest het doen met een vierde plek. Sergio Pérez, de Red Bull-teamgenoot van Verstappen finishte als vijfde.

Start

Verstappen kende een prima start in Zandvoort. Zijn leidende positie kwam geen enkel moment in gevaar richting de eerste keer Tarzan-bocht. Toen hij in de 19e ronde voor het eerst naar binnen dook stond hij de koppositie even af, maar elf ronden later, toen al zijn concurrenten ook waren gestopt, hernam de Limburger met een comfortabele voorsprong de leiding.

De op dat moment tweede liggende Hamilton naderde op zijn goed werkende harde banden echter met rasse schreden, terwijl Verstappen wist dat hij nog een keer moest stoppen. Door een probleem bij Yuki Tsunoda, dat voor een virtuele safety car zorgde, kon de raceleider in de 48e van 72 ronden echter een ’goedkope’ stop maken en ondertussen een comfortabele voorsprong behouden.

Safety car

Een uitvalbeurt van Valtteri Bottas, die zijn Alfa Romeo-wagen aan het einde van het rechte stuk parkeerde, zette de race nog even op zijn kop. De ontstane safety car-situatie bracht de spanning kortstondig terug. Verstappen twijfelde niet en stapte direct over op de zachte band. Hij viel terug naar de derde plek, maar op de harde compound was hij sowieso in het nadeel geweest ten opzichte van Hamilton, die op mediums reed. Waar Mercedes besloot de oud-wereldkampioen buiten te laten, haalde het Russell (op dat moment tweede) wel naar binnen voor nieuwe banden. Tot onvrede van Hamilton, die daardoor een welkome buffer zag wegvallen en wist dat hij eigenlijk niet meer kon winnen met Verstappen weer pal achter zich.

Lewis Hamilton en Max Verstappen zij aan zij op het rechte stuk van Zandvoort. Ⓒ ANP/HH

Dat klopte ook. Toen de baan werd vrijgegeven, knalde Verstappen direct op het rechte stuk al voorbij aan de inmiddels withete Hamilton, die op zijn oudere banden vervolgens ook werd ingehaald door Russell en Leclerc. Verstappen kon wél lachen. Zwaaiend naar zijn fans, die tientallen oranje rookbomen ontstaken (zonder ze op de baan te gooien), vierde hij na het zien van de zwart-wit-geblokte vlag zijn dertigste zege ooit.

Bekijk ook: Jos Verstappen steunt zoon Max zondag in Zandvoort

Blunders Ferrari

Opvallend was dat Ferrari in Zandvoort net als een week eerder weer pijnlijke blunders beging. Bij de eerste stop van Sainz stonden slechts drie nieuwe banden klaar. Tot overmaat van ramp reed Pérez ook nog over een op het oog verkeerd neergelegde wheelgun. Later in de race was bij Sainz nog sprake van een unsafe release, wat de Spanjaard een tijdstraf van vijf seconden kostte. Hij finishte daardoor slechts als achtste.

In Spa haalde Ferrari in de slotfase Leclerc naar binnen om de snelste raceronde aan te vallen, om zo het bijbehorende bonuspunt te pakken. De Monegask had echter een te kleine voorsprong op achtervolger Fernando Alonso en kwam pal achter de Spanjaard terug op de baan. Bovendien reed hij één kilometer te hard door de pitstraat, waardoor hij een tijdstraf van vijf seconden aan zijn broek kreeg. Uiteindelijk verloor hij daardoor juist punten in plaats van dat hij er één won.

Er staan dit seizoen nog zeven races op het programma. Komende week trekt het Formule 1-circus naar Italië voor de race op Monza.