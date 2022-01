Mercedes treedt in februari zeker naar buiten

Mercedes heeft inmiddels wel bekendgemaakt dat het op vrijdag 18 februari de nieuwe auto voor komend seizoen, de W13, presenteert. Dat is vijf dagen voor de eerste dag van de wintertests in Barcelona. Volgens Mercedes komen die dag naast het toppersoneel, onder wie teambaas Toto Wolff, ook beide coureurs aan het woord: Lewis Hamilton en George Russell. Hamilton heeft na de verloren seizoensfinale in Abu Dhabi niets meer van zich laten horen, ook niet op social media.

Wanneer Red Bull Racing de nieuwe auto van Max Verstappen en Sergio Pérez onthult is nog niet bekend.

