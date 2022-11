Sport kort: nederlaag basketbalsters in strijd om EK-kwalificatie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Basketbalsters verliezen van Tsjechië in EK-kwalificatie

07.26 uur: De basketbalsters van Oranje hebben hun tweede wedstrijd in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2023 verloren van Tsjechië. In Almere werd het 71-66. De Tsjechen blijven daardoor foutloos en staan alleen aan kop.

Oranje stond halverwege nog met 43-28 achter. In het laatste deel kwamen de Nederlandse basketbalsters net niet meer langszij. Esther Fokke was namens Oranje goed voor 11 punten.

Ierland staat als derde ploeg in deze groep onderaan. Oranje is de nummer 2 door een zege op de Ieren in de eerste partij.

Canada ten koste van Duitsland naar laatste vier Davis Cup Finals

07.24 uur: De Canadese tennissers hebben ten koste van Duitsland de laatste vier op de Davis Cup Finals gehaald. Denis Shapovalov en Vasek Pospisil wonnen het beslissende dubbelspel in drie sets van Kevin Krawietz en Tim Pütz (2-6 6-3 6-3). Italië is in de halve finale de tegenstander.

De Duitser Jan-Lennard Struff, de mondiale nummer 152, had de eerste partij verrassend gewonnen van Shapovalov: 6-3 4-6 7-6 (2). De Canadees staat achttiende op de wereldranglijst. Daarna trok Félix Auger-Aliassime, de nummer 6 van de wereld, de stand gelijk door Oscar Otte te verslaan (7-6 (1) 6-4).

In de andere halve finale in Málaga staan Australië en Kroatië tegenover elkaar. Het landentoernooi duurt tot en met zondag.