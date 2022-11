Sport kort: Tennissers Australië via Kroatië naar eindstrijd Daviscup Finals

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Tennissers Australië via Kroatië naar eindstrijd Daviscup Finals

22.59 uur: De tennissers van Australië hebben zich geplaatst voor de eindstrijd van de Daviscup Finals. Max Purcell en Jordan Thompson waren in de beslissende dubbelpartij te sterk voor Nikola Mektic en Mate Pavic van Kroatië, de verliezend finalist van vorig jaar. De Australiërs herstelden zich van een achterstand: 6-7 (3) 7-5 6-4.

Kroatië had via Borna Coric de eerste partij gewonnen. Hij had geen moeite met de lager geklasseerde Thanasi Kokkinakis: 6-4 6-3. De Australiër Alex De Minaur was juist duidelijk te sterk voor Marin Cilic (6-2 6-2), waardoor de dubbelpartij nodig was.

Australië had dinsdag in de kwartfinales Nederland uitgeschakeld. In de finale is Canada of Italië zondag de tegenstander in het Spaanse Málaga. Die landen komen zaterdag nog tegen elkaar in actie.

Triatlete Kingma twaalfde in laatste WK-race in Abu Dhabi

14.35 uur: Triatlete Maya Kingma is vrijdag als twaalfde geëindigd in de laatste WK-race van dit seizoen in Abu Dhabi.

Na 1500 meter zwemmen, 40 kilometer fietsen en 10 kilometer hardlopen kwam ze tot een tijd van 1.58.34. De zege ging in 1.53.24 naar Flora Duffy uit Bermuda. Ze had op de finish iets meer dan een minuut voorsprong op de Britse Georgia Taylor-Brown. De Duitse Lena Meissner werd derde in 1.55.59.

Duffy pakte ook de eindzege in de WK-serie. Kingma werd negende in de eindstand. Ze behaalde in de wedstrijdenreeks haar beste resultaat in mei in het Japanse Yokohama. Ze werd daar vijfde.

Basketbalsters verliezen van Tsjechië in EK-kwalificatie

07.26 uur: De basketbalsters van Oranje hebben hun tweede wedstrijd in de kwalificatie voor het Europees kampioenschap van 2023 verloren van Tsjechië. In Almere werd het 71-66. De Tsjechen blijven daardoor foutloos en staan alleen aan kop.

Oranje stond halverwege nog met 43-28 achter. In het laatste deel kwamen de Nederlandse basketbalsters net niet meer langszij. Esther Fokke was namens Oranje goed voor 11 punten.

Ierland staat als derde ploeg in deze groep onderaan. Oranje is de nummer 2 door een zege op de Ieren in de eerste partij.

Canada ten koste van Duitsland naar laatste vier Davis Cup Finals

07.24 uur: De Canadese tennissers hebben ten koste van Duitsland de laatste vier op de Davis Cup Finals gehaald. Denis Shapovalov en Vasek Pospisil wonnen het beslissende dubbelspel in drie sets van Kevin Krawietz en Tim Pütz (2-6 6-3 6-3). Italië is in de halve finale de tegenstander.

De Duitser Jan-Lennard Struff, de mondiale nummer 152, had de eerste partij verrassend gewonnen van Shapovalov: 6-3 4-6 7-6 (2). De Canadees staat achttiende op de wereldranglijst. Daarna trok Félix Auger-Aliassime, de nummer 6 van de wereld, de stand gelijk door Oscar Otte te verslaan (7-6 (1) 6-4).

In de andere halve finale in Málaga staan Australië en Kroatië tegenover elkaar. Het landentoernooi duurt tot en met zondag.