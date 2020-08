Oranje Leeuwinnen alsnog naar hoge noorden

De voetbalsters spelen eerst op 18 september de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Rusland. Dat duel wordt in Moskou gespeeld.

Het is de tweede keer dat de vrouwen van Oranje het stadion van FC Groningen aandoen. De eerste keer was op 24 oktober 2017, toen de Leeuwinnen voor een uitverkocht huis met 1-0 van Noorwegen wonnen.

Het is op dit moment nog niet duidelijk of de interland al dan niet met (beperkt) publiek mag worden gespeeld. De tickets die Oranjefans in april hadden aangeschaft voor de ontmoeting met de Estse vrouwen, blijven in principe ook voor 23 oktober geldig.

Het EK in Engeland is vanwege de verschuivingen op de sportkalender verplaatst van 2021 naar de zomer van 2022. De voetbalsters zijn momenteel koploper in groep A van de kwalificatie met 18 punten uit zes duels.