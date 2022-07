Joshua Brenet verkiest Twente boven Feyenoord

FC Twente doet een grote financiële inspanning om hem te behouden, zoals technisch directeur Jan Streuer dat eerder ook heeft gedaan en daarnaast kiest Brenet voor het sportieve plaatje. Bij Feyenoord zou hij als breedte-versterking worden gehaald, als back-up voor de rechts- en linksbackpositie en na jarenlang weinig speeltijd te hebben gehad bij 1899 Hoffenheim wil de oud-PSV’er per se voorkomen, dat hij weer op de bank of de tribune terechtkomt.

FC Twente verwacht het nieuwe tweejarige contract met Brenet begin volgende week af te ronden, waarna de rechtsachter weer kan aansluiten bij de selectie van Ron Jans. Het begin van de voorbereiding had Brenet al meegemaakt bij de club, die hem vorig seizoen binnenhaalde voor de tweede seizoenshelft. Na in de jaren ervoor in de anonimiteit te zijn weggezakt bij Hoffenheim ontpopte Brenet zich in de Grolsch Veste tot een revelatie, waarna hij een aantal aanbiedingen kreeg voor komend seizoen.

Uiteindelijk heeft hij besloten toch door te gaan bij FC Twente, net zoals Michel Vlap (definitief overgenomen van Anderlecht) en Michal Sadilek (definitief overgenomen van PSV) zijn behouden door Streuer, die erin is geslaagd Manfred Ugalde opnieuw te huren van Manchester City en verder de transfervrij Prezmyslaw Tyton, Sem Steijn en Mathias Kjölö aan de selectie heeft toegevoegd.