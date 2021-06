Max Verstappen pakt pole position voor GP van Frankrijk

Verstappen, de leider in het WK-klassement, klokte op Circuit Paul Ricard een ronde van 1.29,990. De Red Bull-coureur was daarmee ruim twee tienden sneller dan Hamilton, de regerend wereldkampioen en rivaal van Verstappen in de strijd om de wereldtitel. De GP van Frankrijk, de zevende race van dit seizoen, begint zondag om 15.00 uur.

Verstappen veroverde eerder dit seizoen pole bij de GP van Bahrein, de openingsrace van het seizoen. Hij won vooralsnog twee races, in Italië en Monaco.

Q1 werd in de eerste minuten direct verstoord door een schuiver van Yuki Tsunoda. Dat zorgde voor een code rood. En dus hadden de coureurs minder tijd om zich te plaatsen voor Q2.

’Yuki the Rookie’ mistte zo dus Q2. Omdat tegen het eind ook Mick Schumacher eraf vloog, was het voor Lance Stroll te laat om een rondje neer te zetten en zodoende plaatste hij zich niet voor Q2. Verstappen ging in ieder geval als rapste door naar de tweede kwalificatiesessie.

In Q2 moest er ook afscheid worden genomen van onder anderen Sebastian Vettel en Esteban Ocon, die buiten de top 10 eindigden.