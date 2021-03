Michael van Gerwen ruim verslagen in halve finale UK Open, eindzege James Wade

Het ging al vroeg helemaal mis voor de Nederlander. Humpfries opende de partij heel sterk en gooide zichzelf in no-time naar 4-0. Daarbij finishte hij drie keer met een score van boven de 100 punten.

Pas daarna lukte het Van Gerwen om ook wat legs te pakken, maar hij kwam nooit meer echt terug in de wedstrijd. Nadat hij bij 10-5 een dubbel-16 liet liggen, maakte Humphries het genadeloos af.

Van Gerwen won het toernooi vorig jaar door in de finale Gerwyn Price met 11-9 te verslaan. Ook in 2015 en 2016 was hij de sterkste in de UK Open.

Humphries mocht het in de finale James Wade. Voor Humphries bleek al snel dat hij zijn kruid in de halve finale had verschoten. Hij kon zijn hoge niveau niet vasthouden en verloor met 11-5 van Wade.