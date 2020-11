Spaanse media zien wanhoop bij Ronald Koeman groeien

Marca heeft enkele emotionele momenten van Ronald Koeman op een rij gezet. Ⓒ Marca

FC Barcelona draait in La Liga niet als gewenst en bezet een teleurstellende twaalfde plek, maar in de Champions League is de ploeg van Ronald Koeman na drie duels nog foutloos. Toch schrijven de Spaanse media na afloop van de 2-1 zege op Dynamo Kiev over een ’wanhopige’ trainer.