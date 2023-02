Napoli weer steviger aan kop Serie A, Inter wint in stadsderby van AC Milan

Spezia, de nummer 17 van de ranglijst, hield in de eerste helft nog aardig stand en voorkwam zelfs doelpunten. Maar de 0-0 verdween al in de eerste minuut na rust van het scorebord. Een ongelukkige handsbal van Arkadiusz Reca leidde tot een strafschop voor Napoli, die de Georgiër Khvicha Kvaratskhelia benutte.

Daarna was het gedaan met het verzet van Spezia. Er volgden twee treffers van topschutter Victor Osimhen, die daarmee zijn productie van dit seizoen op zestien treffers bracht. Napoli heeft na 21 wedstrijden in deze competitie al meer dan vijftig keer gescoord en dat is in de clubgeschiedenis niet eerder gepresteerd.

Inter wint in stadsderby van AC Milan

Inter heeft zondagavond in een tegenvallende stadsderby gewonnen van AC Milan. De nummer 2 van de ranglijst deed dat met 1-0. Het verschil met koploper Napoli is desondanks nog 13 punten. AC Milan is inmiddels afgezakt naar de zesde plaats.

Lautaro Martínez zette Inter na ongeveer een half uur op voorsprong. De Argentijn kopte raak na een voorzet van Hakan Çalhanoglu.

Lautaro Martinez loopt juichend weg na zijn openingstreffer. Ⓒ ANP/HH

In de slotfase werden nog twee doelpunten van Inter afgekeurd, onder andere van de ingevallen Belgische spits Romelu Lukaku. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij bleven op de bank bij Inter.