Napoli weer steviger aan kop Serie A na simpele zege

Spezia, de nummer 17 van de ranglijst, hield in de eerste helft nog aardig stand en voorkwam zelfs doelpunten. Maar de 0-0 verdween al in de eerste minuut na rust van het scorebord. Een ongelukkige handsbal van Arkadiusz Reca leidde tot een strafschop voor Napoli, die de Georgiër Khvicha Kvaratskhelia benutte.

Daarna was het gedaan met het verzet van Spezia. Er volgden twee treffers van topschutter Victor Osimhen, die daarmee zijn productie van dit seizoen op zestien treffers bracht. Napoli heeft na 21 wedstrijden in deze competitie al meer dan vijftig keer gescoord en dat is in de clubgeschiedenis niet eerder gepresteerd.