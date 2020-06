Van ’t Schip maakt zich op voor hervatting Griekse competitie

John van ’t Schip: ”Je maakt er het beste van.”

John van ’t Schip geniet de komende week nog even van een korte vakantie op het wonderschone eiland Paros, waarna hij zich opmaakt voor de hervatting van de Griekse voetbalcompetitie (6 juni). Alle reden dus om contact te leggen met de 56-jarige Nederlander, die werkzaam is als bondscoach van het Griekse nationale elftal en samen met zijn vrouw Daniëlle in hoofdstad Athene woont.