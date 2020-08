Tom Dumoulin: ’Geen volwaardig winnaar wanneer Tour halverwege stopt’

Tom Dumoulin verlaat het hotel voor een training. Ⓒ HH/ANP

NICE - Ontspannen zaten ze er bij. Tom Dumoulin en Primoz Roglic broederlijk naast elkaar. De 30-jarige Sloveen meldde dat hij is hersteld van zijn verwondingen die hij overhield aan een val in de Dauphiné en klaar is om een gooi te doen naar de Tour-zege. En topfavoriet ’Rogla’ deed naast zijn Limburgse ploegmakker van Jumbo-Visma een bekentenis: ,,In de tijd toen Tom een rivaal van me was, probeerde ik van hem te leren. Hij was de betere renner.”