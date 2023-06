Bridgestone wil terugkeren als bandenleverancier in Formule 1

Bridgestone heeft inmiddels een officieel bod neergelegd bij autosportfederatie FIA en het management van de Formule 1, zo bevestigen bronnen in de paddock. De Japanse fabrikant was van 1997 tot en met 2010 ook bandenleverancier in de koningsklasse van de autosport.

Sinds 2007 maken alle teams gebruik van dezelfde leverancier. Bridgestone was dat dus tot en met 2010, sindsdien maakt Pirelli de dienst uit. Pirelli wil het contract graag verlengen, maar heeft nu dus serieuze concurrentie.