’Trainingen bij AZ veel zwaarder dan bij Feyenoord’

„Vandaag ging het op zich oké”, concludeerde de 28-jarige Clasie bescheiden na de 2-0 zege op PEC Zwolle. De geboren Haarlemmer kwam in het eigen AFAS Stadion echter zeer sterk voor de dag en verdiende zelfs een plekje in het Telesport Elftal van de Week.

„Maar ik wil nooit te snel tevreden zijn”, ging de AZ-middenvelder verder in gesprek met FOX Sports. „Ik heb bij Feyenoord en Oranje mooie jaren gehad, en wil terug naar dat niveau.”

De werkwijze van Slot bevalt Clasie goed. „We trainen keihard. De trainingsmethodes zijn hier ook een stuk zwaarder dan bij mijn oude clubs Feyenoord en Club Brugge. Ik denk dat er weinig clubs zijn die zo hard trainen als wij”, aldus de zeventienvoudig international.

„In het begin was het voor mij persoonlijk wennen en had ik vaak spierpijn. Maar je ziet dat we als selectie hartstikke fit zijn.”

Wat de AZ-trainingen onderscheidt van die van Feyenoord en Brugge, de intensiteit of het aantal uren? „Ik denk allebei. We trainen zelfs in weken met drie duels af en toe nog twee keer.”