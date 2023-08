Wim Kieft: ’Steven Bergwijn Ajax-aanvoerder keus uit armoede van Maurice Steijn’

Het Eredivisie-seizoen is begonnen en de Johan Cruijff Schaal en de voorronde van de Champions League hebben laten zien dat Peter Bosz met PSV de weg is ingeslagen die je van hem mag verwachten. Heel aanvallend, met de nadruk op dominant voetbal vanuit balbezit, veel kansen, veel doelpunten, maar zijn PSV geeft veel te veel mogelijkheden weg. Tegen Feyenoord, maar Sturm Graz had ook zomaar driemaal kunnen scoren.