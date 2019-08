Wondergoal Zlatan precies 15 jaar oud

Vandaag is het precies vijftien jaar geleden dat de Zweedse aanvaller met een geweldige dribbel de gehele defensie uit Breda omspeelde en vervolgens doelman Davy Schollen verschalkte.

Ajax staat op het eigen Twitter-kanaal uitgebreid stil bij het ongelooflijke doelpunt van de Ibrahimovic. „There’s only one Zlatan”, zo valt te lezen bij een video van het doelpunt.

Met de quote refereert de club aan een legendarisch interview van Zlatan. In het bewuste vraaggesprek ging de excentrieke voetballer in op het incident in de interland tussen Zweden en Nederland, enkele dagen voor het treffen met NAC.

Tijdens dat duel blesseerde hij zijn Ajax-teamgenoot Rafael van der Vaart met een stevige tackle. De interviewer stelde, doelend op die actie en met de vaak geniale ingevingen van de Zweed in zijn achterhoofd, dat het soms lijkt alsof Ibrahimovic twee persoonlijkheden heeft. De spits reageerde enigszins bozig en stelde vervolgens dat ’er maar één Zlatan is’.

Ibrahimovic droeg in totaal 110 keer het shirt van Ajax. In die wedstrijden maakte hij 48 goals en bereidde hij 15 treffers voor. Na zeer succesvolle periodes bij Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain en Manchester United streek hij begin 2018 neer bij LA Galaxy.

Bekijk hieronder het interview met Zlatan Ibrahimovic uit 2004: