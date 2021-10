Vitesse verkoopt stadion uit voor Spurs-thuis: hoogste opkomst in zeven jaar

De club laat weten dat er een paar business seats nog beschikbaar zijn, maar op de publieke tribunes is geen kaart meer te verkrijgen. Er zijn in totaal 23.731 kaarten verkocht, dat is het hoogste aantal in zeven jaar tijd. In 2014 zaten er 25.500 mensen in het stadion voor de thuiswedstrijd tegen Ajax.

Dat het stadion nu wat minder fans dan toen kan herbergen heeft met de regels van de UEFA te maken. „Hoewel er eigenlijk een nog grotere capaciteit mogelijk is in GelreDome, moest er bij de uitbreiding hiervan rekening worden gehouden met meerdere factoren, die onder meer te maken hebben met de restricties van de UEFA. Daarom is dit de maximale capaciteit”, zo schrijven de Arnhemmers op hun website.

Vitesse won op de eerste speeldag van de Conference League met 0-2 bij NS Mura. Thuis werd er vervolgens verloren met 1-2 van Stade Rennes. Tottenham speelde gelijk tegen de Fransen en heeft zodoende een punt meer dan de ploeg van Thomas Letsch.