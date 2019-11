Wereldburger Verbeek was eindelijk thuis

Pim Verbeek sprak in februari nog uitgebreid met Telesport. Ⓒ BOUWMAN, RENE

Pim Verbeek is donderdag op 63-jarige leeftijd overleden. De voetbaltrainer was al geruime tijd ziek. In februari van dit jaar stopte hij als bondscoach van Oman en keerde hij terug naar Nederland, waar hij directielid werd bij Sparta. Chef voetbal Valentijn Driessen en verslaggever Robin Jongmans spraken destijds uitgebreid met Verbeek. Het verhaal ’Thuis na wereldreis’ werd gepubliceerd op 16 februari 2019 en is hieronder te lezen.