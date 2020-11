Boel ontploft in bestuurstop Eredivisie

Tijdens een vergadering op maandagochtend kregen voorzitter John Jaakke, die dinsdag exact drie jaar geleden (17 november 2017) werd benoemd, Peter Fossen, directielid van PSV, en Oege Boonstra onvoldoende steun van de Eredivisie-clubs om hun belangen in de toekomst te vertegenwoordigen. Weliswaar stemden elf clubs voor een langer verblijf, de zeven tegenstemmers gaven voor het drietal de doorslag te vertrekken.

„Wij constateren onvoldoende vertrouwen. De kwaliteit en de continuïteit heeft het ons inziens verloren van de animositeit en emotie”, liet Jaakke weten in een persverklaring. „Het betaald voetbal staat voor grote vragen en uitdagingen. Dan moet er vertrouwen zijn en dat is er bij een aantal clubs onvoldoende.”

Geen enkel leiderschap

Jaakke, voormalig president van de rvc van Ajax, toonde in de ogen van veel clubs en zeker de tegenstemmers geen enkel leiderschap in de coronacrisis en zou te ver van de betaald voetbalorganisaties in de Eredivisie af staan. Jaakke werd ook solistisch optreden verweten bij de aanstelling van de inmiddels alweer vertrokken Eredivisie-directeur Matthijs Manders (ongeschikt volgens de clubs) en diens opvolger Jan de Jong (ex-NOS en ex-Feyenoord).

De bedoeling was om Jaakke sowieso te laten vertrekken op het moment dat een nieuwe belangenvereniging zou worden opgericht, waarin zowel de Eredivisie als de Eerste Divisie met alle BVO’s zouden worden opgenomen. Die nieuwe belangenvereniging zou komende maand het licht moeten zien. De kleinere clubs in de Eredivisie, het zogeheten ’rechterrijtje’, had weinig met Jaakke op. Men vond dat hij zich te weinig liet zien en niet voor hun belangen opkwam.

Peter Fossen Ⓒ PSV

De bestuurlijke crisis vormt een nieuwe bom bij de Eredivisie CV, waar de aanstelling van Manders en diens snelle vertrek ook commotie veroorzaakte.

Saillant detail is dat de positie van de rvc-leden meteen het eerste agendapunt was van de vergadering. Toen duidelijk werd dat er geen enkel draagvlak meer was voor de oud-advocaat Jaakke als toezichthouder, was de boel meteen ontploft. Over alle andere agendapunten kon niet meer worden gesproken, want er was geen voorzitter meer. Het was daardoor de kortste vergadering in de geschiedenis van de Eredivisie CV.