Elftal van de Week: ’Owen Wijndal liet zich zien’

DOEL

„Peter Vindahl Jensen had een cruciale redding op een kopbal van Haller, tikte een bal van Antony net corner en was heel erg vast bij corners en vrije trappen”, zag de Europees kampioen van 1988. „Hij maakte op het einde een foutje met de goal die afgekeurd werd, maar dat telt dan niet mee. Hij was ook goed in zijn voortzettingen en keepte een dikke voldoende.”

DEFENSIE

„Op rechts heb ik Pantelis Hatzidiakos staan. Hij speelde natuurlijk centraal achterin, maar verdient een plek in het elftal van de week. Ik vond Jurriën Timber goed op die positie, maar hij speelde daar alleen de tweede helft. Hatzidiakos straalde rust uit, vormde een prima koppel met Bruno Martins Indi en speelde de bal negen van de tien keer naar de goede kleur. Verdedigen wordt makkelijker als je jezelf als AZ terugtrekt en in kleine ruimtes speelt, maar dat deed hij ook heel goed.”

„Daarnaast heb ik Gernot Trauner staan, omdat hij zijn grenzen kent. Hij weet precies wat hij wel en wat hij niet kan en was belangrijk bij de goal tegen FC Groningen. Hij was ook fantastisch door de lucht en heeft een goede inspeelpass.”

„Lisandro Martinez staat links centraal achterin, hij heeft een fantastische inspeelpass en brengt het gif dat Ajax nodig heeft. Hij is niet de grootste, maar heeft een fantastische timing, waardoor hij toch ook ijzersterk is door de lucht.”

Owen Wijndal staat in het Elftal van de Week. Ⓒ ANP/HH

„Owen Wijndal is mijn speler van de week. Het is bekend dat hij aanvallend verschrikkelijk sterk is. Hij brak een aantal keer door, zag een doelpunt wegens buitenspel worden afgekeurd en gaf tegen het einde de assist op de 1-2. Maar hij was ook verdedigend prima. Als je Antony uit de wedstrijd speelt, één van de beste buitenspelers in Europa momenteel: dat is niet veel spelers gegeven. Voor zijn plek in Oranje wordt het een gevecht met Tyrell Malacia en Daley Blind en in dat opzicht heeft hij zich echt laten zien.”

MIDDENVELD

„Fredrik Aursnes is bij Feyenoord één van de beste aankopen dit seizoen in de Eredivisie. Dat is een stabiele jongen, die niet de ene keer een 8 speelt en dan weer drie keer een 5. Hij speelt altijd voldoendes. Hij houdt het middenveld dicht als Feyenoord in de aanval is en ziet aan de bal vaak de diepte en doet dan ook nuttige dingen. Een jongen waar je van op aan kunt. Ik hou van dit soort types.”

Fredrik Aursnes achtervolgt Tomas Suslov. Ⓒ ANP/HH

„Jordy Clasie was degene die ervoor zorgde dat de ballen niet steeds naar Haller en Berghuis gespeeld konden worden door Ajax. Hij hield die passlijn prima dicht en was daarmee heel belangrijk in het tactisch plan van AZ. In balbezit was hij ook erg nuttig, dan zie je dat hij ervaring heeft en niet snel in de war raakt.”

„Ryan Gravenberch speelde een dikke voldoende, ondanks het verlies van Ajax”, zegt de voormalig Europa Cup I-winnaar. „Hij was bij Ajax één van de weinigen die zeer balvast was. Als hij de bal krijgt, is deze in veilige handen. Dat is een belangrijke kwaliteit. Hij had wat pech met een aantal kegels van afstand.”

AANVAL

„Als je Mats Seuntjens weghaalt bij Fortuna Sittard, dan wordt het daar wel erg matig. Hij maakt toch weer het verschil, al miste hij twee kansjes, en heeft een prima individuele actie. Hij ziet het ook fantastisch wanneer medespelers diep lopen en vormt in dat opzicht ook een prima koppeltje met een loper als Zian Flemming. In zo’n degradatieduel met PEC Zwolle springt Seuntjens er echt uit.”

„Als je zag hoe Vangelis Pavlidis ballen vasthield en middenvelders wist te bereiken, dan was hij daarmee heel belangrijk voor AZ. Ga er maar aan staan, als je daar in je eentje voorin staat en alleen maar lange ballen te verwerken krijgt. Het is niet gek dat hij uiteindelijk werd gewisseld, omdat hij enorm veel energie in de wedstrijd legde. Hij heeft het moeilijk bij AZ, maar hoe hij die goal maakte, is toch klasse. Hij ramt die bal toch in de bovenhoek.”

„Loïs Openda is altijd dreigend met de bal aan zijn voeten, durft zijn tegenstander op te zoeken. Hij heeft ook een neus voor de goal en was met twee goals weer enorm belangrijk voor Vitesse. Hij is het, die altijd net even beslissend is.”