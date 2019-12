Dumfries hekelt arbitrage: ’Tweede penalty was belachelijk’

„Die tweede penalty was belachelijk”, zei aanvoerder Denzel Dumfries. „Viergever had geen enkele intentie om de bal met zijn hand te blokken. En het is van zo dichtbij. Schandalig, maar we moeten natuurlijk zelf de kansen benutten. Ik denk dat we genoeg kansen gecreëerd hebben. Daarbij waren we niet scherp.”

De eerste strafschop werd gegeven na een overtreding van Dumfries. „Daarbij steek ik de hand in eigen boezem. Dat is een fout die ik niet mag maken.”

Nick Viergever vond de nederlaag onnodig. „We moeten onszelf belonen voor het goede spel. Dit was onnodig. We lieten onze kop niet hangen, maar scoren niet”, zei hij. Ook Viergever vond de tweede strafschop onterecht gegeven. „Wat moet je doen dan? Met je handen op je rug verdedigen? Ons is door de scheidsrechters verteld dat dat niet hoeft. Nou, dan is dit het beste alternatief. Het is zo’n bepalend moment. Bij 3-0 is het gespeeld. De VAR had moeten ingrijpen.”