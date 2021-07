Oefenvoetbal: Eerste zege Vitesse in voorbereiding

Onder beide Vitesse-doelpunten stond de handtekening van de backs Eli Dasa en Million Manhoef. De eerste als voorbereider, de tweede als afmaker. Na rust maakte de laatste versterking Romaric Yapi zijn debuut voor Vitesse tegen OFI Kreta, dat Mike van Duinen, Jonathan de Guzman, Luc Castaignos en de Nederlandse proefspeler Noah Affolter in de gelederen had. Van Duinen maakte zijn debuut voor de Grieken.

Bazoer en Tannane

Trainer Thomas Letsch kon geen beroep doen op het zestal Daan Reiziger, Oussama Darfalou, Matus Bero, Thomas Buitink, Jacob Rasmussen en Matus Bero, die allemaal niet fit zijn. Oussama Tannane en Riechedly Bazoer, de sterkhouders van vorig seizoen, begonnen op de bank en kwamen later in de wedstrijd in de ploeg. Letsch bouwt vooralsnog aan een ploeg zonder beiden, omdat Tannane en Bazoer de wens hebben om een transfer te maken.

Vitesse is in voorbereiding op de eerste duels in de tweede voorronde van de Conference League op 5 en 12 augustus. Komende maandag is de loting voor die voorronde.