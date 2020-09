Streep door Amstel Gold Race na aanscherping coronamaatregelen

De geëmotioneerde koersdirecteur Leo van Vliet verklaarde tegenover de NOS dat de maatregel dat er geen fans bij aanwezig mogen zijn, voor hem de reden is om de wedstrijd niet door te laten gaan.

De koers, die eigenlijk in het voorjaar wordt gehouden, was al verplaatst naar 10 oktober vanwege het coronavirus, dat de sport dit voorjaar stillegde. Nadat het kabinet maandag de coronamaatregelen aanscherpte, concludeerden bestuurders van de betrokken gemeentes in Limburg en de Veiligheidsregio Zuid-Limburg dat het houden van de wielerkoers uit de WorldTour niet haalbaar was.

„We kunnen niet anders dan de afweging respecteren, hoe erg we daar ook van balen”, aldus Van Vliet, die zijn tranen moest bedwingen.

In 2019 won Mathieu van der Poel op sensationele wijze de Amstel Gold Race.