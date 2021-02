Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Brama slaat derby nog over na geboorte dochter

14.49 uur: Wout Brama zou in aanloop naar de derby tegen Heracles Almelo de groepstraining bij FC Twente hervatten. Dat de aanvoerder dat niet deed kwam volgens trainer Ron Jans omdat hij belangrijkere dingen te doen had. „Wout is gisteren vader geworden van een gezonde dochter, dat is toch geweldig”, aldus de coach. „Wout komt er weer aan, alleen deze wedstrijd nog niet.”

FC Twente werkt met dezelfde selectie als afgelopen wedstrijden toe naar het treffen met Heracles. Jans: „We hebben de afgelopen dagen goed kunnen trainen. We hebben genoten van het zonnetje en het niveau van de trainingen. Het plezier straalde er vanaf. De sfeer is goed. Derby’s zijn net als de wedstrijden tegen topclubs de extra’s in een seizoen. Je moet ervan genieten, maar er ook tegenaan gaan.”

Atletiek: Foppen komt niet aan olympische limiet op 5000 meter

14.07 uur: Atleet Mike Foppen is er in het Franse Toulon niet in geslaagd te voldoen aan de limiet voor deelname aan de Olympische Spelen in Tokio. Foppen sloot de wedstrijd in de open lucht vrijdag af als derde in een tijd van 13.20.05. Daarmee bleef hij boven de gevraagde tijd van 13.13.50.

Foppen is samen met Kamiel Maase Nederlands recordhouder op de 5000 meter: 13.13.06. De atleet uit Nijmegen liep eerder dit jaar een nationaal indoorrecord op de 3000 meter: 7.42,55. Daarmee is hij volgende week medaillekandidaat op de Europese indoorkampioenschappen in het Poolse Torun.

Zoon Loekasjenko voorzitter Wit-Russisch olympisch comité

12:25 uur De zoon van de Wit-Russische president Alexander Loekasjenko is verkozen tot nieuwe voorzitter van het Wit-Russisch olympisch comité. Viktor Loekasjenko volgde vrijdag zijn vader op, zo meldt het Wit-Russische staatspersbureau Belta.

De omstreden Alexander Loekasjenko was sinds 1997 voorzitter van het nationaal olympisch comité. In Wit-Rusland is het sinds zijn herverkiezing afgelopen zomer onrustig. De 66-jarige Loekasjenko won met 80 procent van de stemmen, maar volgens de oppositie is er op grote schaal gesjoemeld. Er zijn veel protesten en ook sporters lieten zich niet onbetuigd. Zij werden door de president als landverraders bestempeld.

Eind vorig jaar besliste het Internationaal Olympisch Comité (IOC) Loekasjenko voorlopig te schorsen waardoor hij, zo lang die zaak niet behandeld is, niet welkom is bij olympische manifestaties. „Het IOC is tot de conclusie gekomen dat de huidige leiders in Wit-Rusland de atleten niet voldoende hebben beschermd tegen politieke discriminatie binnen het nationaal olympisch comité, de sportbonden en de sporten zelf”, verduidelijkte IOC-voorzitter Thomas Bach. Het IOC legde ook Loekasjenko’s zoon Viktor, toen nog in functie als vicevoorzitter, een schorsing op.

Tennis: KNLTB stelt voorjaarscompetitie uit

11:36 uur Tennisbond KNLTB heeft de voorjaarscompetitie voorlopig uitgesteld tot begin mei. Dat is vanwege de maatregelen die het kabinet heeft genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Volgens de bond is de onzekerheid over de situatie in april nog te groot.

„Het animo om competitie te spelen is erg groot, meer dan 30.000 teams hebben zich ingeschreven”, zegt de KNLTB. „Iedereen kijkt uit naar de wedstrijden. We doen er daarom alles aan om veilig en verantwoord binnen de geldende coronamaatregelen een volledige competitie door te laten gaan.”

Voetbal: Contract voor doelman Velthuizen bij Fortuna tot einde seizoen

11:09 uur Doelman Piet Velthuizen heeft zich tot het einde van het seizoen verbonden aan Fortuna Sittard. De eenmalig international trainde al mee bij de Limburgers, die op zoek waren naar een extra doelman.

Velthuizen (34) stond voor het laatst in het voorjaar van 2020 bij Telstar onder contract. Volgens Fortuna is de geboren Nijmegenaar meteen inzetbaar.

Fortuna was op zoek naar een doelman omdat Yanick van Osch kampt met een zware botkneuzingen en de Moldavische reservekeeper Alexei Koselev op het punt staat de club te verlaten.

Voetbal: Liverpool-aanvoerder Henderson met succes geopereerd

10:25 uur Jordan Henderson van Liverpool is geopereerd aan een lies. De club laat weten dat de ingreep bij de aanvoerder succesvol is verlopen. Henderson viel vorige week geblesseerd uit in de verloren derby tegen stadsgenoot Everton.

De verwachting is dat Henderson (30) zeker een week of drie niet kan spelen, al gaf Liverpool geen specifieke details.

Liverpool staat momenteel op de zesde plaats in de Premier League. De titelverdediger wordt al vanaf het begin van het seizoen geplaagd door blessures.

Tennis: Swiatek en Bencic bereiken finale in Adelaide

10:15 uur Iga Swiatek en Belinda Bencic hebben zich vrijdag geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in het Australische Adelaide. De Poolse, als vijfde geplaatst, versloeg in de halve finale de Zwitserse Jil Teichmann: 6-3 6-2. Bencic, ook uit Zwitserland, versloeg de Amerikaanse Cori Gauff, 7-6 (2) 6-7 (4) 6-2.

De 19-jarige Swiatek stuntte vorig jaar door Roland Garros op haar naam te schrijven. Het was haar eerste en enige titel tot dusverre op WTA-niveau. Op de Australian Open ging Swiatek er onlangs in de achtste finales uit tegen de Roemeense Simona Halep.