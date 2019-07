Til ’gewoon’ met AZ mee naar Zweden

„We zijn in gesprek, er is nog niets definitief”, schetste technisch directeur Max Huiberts de situatie rond zijn aanvoerder. Huiberts zag aankoop Jordy Clasie zaterdag in het oefenduel tegen Beerschot (0-1 verlies) zijn eerste minuten als AZ’er maken. De verwachting is dat de middenvelder sowieso meereist naar Zweden.

Cruciaal

Voor AZ staat morgenavond op twintig kilometer ten oosten van Göteburg een cruciale uitwedstrijd op het programma. De Alkmaarders, die al weken hardop dromen van de groepsfase van de Europa League, verdedigen tegen de Zweedse subtopper een doelpuntloos gelijkspel.

Een 0-0 in de heenwedstrijd buitenshuis wordt in Europees verband gezien als een spreekwoordelijk instinkertje. De Zweedse bekerwinnaar Bollklubben Häcken stapte vorige donderdag in het tropische AFAS Stadion als morele winnaar van het veld, maar weet ook dat een tegengoal in de eigen Bravida Arena dodelijk kan zijn.

Kunstgras

Scoren is dus het devies voor AZ. Om te scoren zal de ploeg van trainer Arne Slot op het Zweedse kunstgras het baltempo in vergelijking met de thuiswedstrijd behoorlijk moeten opvoeren. Aan de temperatuur zal het niet liggen. De verwachtte omstandigheden zijn ideaal te noemen. Tikte het kwik in Alkmaar bijkans de veertig graden aan, in Zweden wordt het morgen rond de twintig graden.

Overigens kreeg AZ afgelopen week hulp uit onverwachte hoek. BK Häcken moet het net als in de heenwedstrijd in Alkmaar stellen zonder zijn topscorer Alexander Jeremejeff. De club kwam er afgelopen donderdag op het laatst achter dat de naam van de eenmalige Zweedse international ontbrak op de A-lijst die naar de UEFA was gestuurd. Jeremejeff is pas in de volgende ronde speelgerechtigd, mocht die tenminste ten koste van AZ worden bereikt door BK Häcken.