’Ajax-aanwinst heeft gif, maar is geen Stam’

Lisandro Martinez maakt tijdens zijn eerste wedstrijden vor Ajax veel indruk. Ⓒ BSR Agency

Lisandro Martinez heeft in zijn eerste weken in Amsterdamse dienst direct een basisplaats veroverd bij Ajax. De 21-jarige Argentijn werd door de regerend landskampioen gehaald als beoogd opvolger van Nicolas Tagliafico, maar bewijst nu al zijn meerwaarde in het hart van de defensie. „Het is knap dat hij er direct staat”, aldus Ernie Brandts, rapporteur voor het Voetballer van het Jaar-klassement.