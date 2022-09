Bauke Mollema weer belaagd door vogel: ’Ze moeten me wel hebben’

Op beelden is te zien dat de geboren Groninger opzij moet duiken om de meeuw te ontwijken, al leek het overigens erger dan het was. ,,Deze zat gewoon in het midden van de weg en toen ik er aan kwam, vloog hij pas heel laat weg richting mij. Het was geen gerichte aanval, haha”, zo kon Mollema er zelf om lachen.

De renner van Trek-Segafredo kent alles bij elkaar opgeteld nog geen geweldig WK. In de individuele tijdrit had hij zijn zinnen gezet op een plek bij de eerste vijf, maar eindigde teleurstellend als 25e. En op de mixed relay glipte een ’zekere’ medaille door de vingers na pech van Mollema, maar vooral na de keiharde val van Annemiek van Vleuten. Zowel de mannen als de vrouwen moesten daardoor met twee in plaats van drie renners zo’n beetje de hele tijdrit afwerken. Nederland werd nog wel knap vijfde.

Zondag krijgt Bauke Mollema een derde kans op eremetaal in de wegrace, waar Mathieu van der Poel de kopman is. Met Dylan van Baarle heeft Mollema achter het wielerfenomeen een vrije rol. Het is te hopen dat de Australische vogels hem na de eerste twee voorvallen met rust laten. ,,Ik heb het gevoel dat de vorm wel goed is, en hopelijk komt dat er in de wegwedstrijd uit.”

