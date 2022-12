Premium Het beste van De Telegraaf

’Zal altijd supporter van Oranje blijven’ Nederlandse Amerikaan Stewart zegde KNVB af: ’WK 2026 hield me in de V.S.’

Door Mike Verweij en Valentijn Driessen Kopieer naar clipboard

Op het dak van het Marsa Malaz Kempinski The Pearl Hotel in Doha kijkt Earnest Stewart reikhalzend uit naar de clash tussen Oranje en Team USA. Ⓒ René Bouwman

In een hip, zwart trainingspak met het logo van de Amerikaanse voetbalbond schuift Earnest Stewart (53) in het zwaarbewaakte, stijlvol ingerichte Kempinski-hotel aan voor het interview. Wat bijna niemand weet, is dat de sporting director van de United States Soccer Federation (USSF) dit WK ook enkele kilometers verderop in het St. Regis-hotel van het Nederlands elftal had kunnen verblijven.