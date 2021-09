Ajax, AZ, Feyenoord en Vitesse zoeken duidelijkheid over meenemen fans

Feyenoord (dinsdag in Israël), Ajax (woensdag in Portugal), Vitesse (donderdag in Slovenië) en AZ (donderdag in Denemarken) spelen bij de start van de groepsfase allemaal uit. De clubs hopen op korte termijn te horen of ze supporters kunnen meenemen. Dat hangt ook af van de regelgeving rond het coronavirus in de betreffende landen. PSV speelt als enige Nederlandse vertegenwoordiger volgende week thuis, in de Europa League tegen Real Sociedad.

„We hebben vandaag contact met onze tegenstander Randers over allerlei zaken, waaronder dit”, zegt een woordvoerder van AZ. Vitesse en Feyenoord zijn ook informatie aan het inwinnen bij hun tegenstanders en bij de autoriteiten. „We hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over hoe het er uit komt te zien, ook voor onze supporters”, aldus de Arnhemse woordvoerder. „De UEFA heeft groen licht gegeven, maar je hebt ook te maken met landelijke regelgeving. We hebben nog wat hordes te nemen.”

Lastig reizen naar Israël

Feyenoord speelt dinsdag al in Israël in de nieuwe Conference League tegen Maccabi Haifa. Vanwege de strenge coronamaatregelen in Israël is het heel lastig om daarheen te reizen. De verwachting is dan ook niet dat er Feyenoord-fans in het uitvak zullen zitten in Haifa. Ajax is druk bezig om helderheid te krijgen over het uitduel in de Champions League met Sporting, volgende week woensdag in Lissabon. „We weten nu in elk geval dat het weer mag, maar er zitten natuurlijk nog wel heel wat haken en ogen aan”, zei een zegsman van Ajax maandagavond al.

Na het uitbreken van de coronacrisis in Europa, begin vorig jaar, werden de Europese bekertoernooien zonder toeschouwers uitgespeeld. Vorig seizoen konden sommige clubs weer supporters uit eigen land toelaten, afhankelijk van de landelijke regelgeving. De UEFA had het verboden om kaarten te verkopen aan supporters van de bezoekende clubs. In Nederland werd helemaal zonder publiek gevoetbald in Europees verband.

De UEFA besloot maandag om het verbod op te heffen. Dat betekent dat, net als in het verleden, ongeveer 5 procent van de bezoekerscapaciteit van een stadion beschikbaar moet worden gesteld aan uitfans.