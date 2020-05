Sport Kort: Sparta haalt versterking uit Tweede Divisie

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Sparta haalt versterking uit Tweede Divisie

09.04 uur: Sparta Rotterdam staat op het punt de derde versterking voor komend seizoen binnen te halen. Na de Belgische verdediger Michaël Heylen en de Duitse spits Lennart Thy komt ook Marouane Afaker naar Het Kasteel.

De 21-jarige aanvaller voetbalde dit seizoen in de Tweede Divisie bij VV Katwijk. Afaker maakte acht doelpunten voor de club die bovenaan stond toen de competitie vanwege de coronacrisis werd afgebroken. De linksbuiten, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, speelde eerder in de jeugdopleiding van Excelsior.

Katwijk nam op de website afscheid van Afaker, Sparta moet zijn komst nog bevestigen. De Rotterdamse ploeg stond na 26 speelrondes in de eredivisie op de elfde plaats. Het seizoen wordt niet meer uitgespeeld.