Sport Kort: Voorzitter spelersvakbond wil snelle hervatting NBA

Basketbal: Voorzitter spelersvakbond wil snelle hervatting NBA

12.35 uur: Chris Paul, de spelverdeler van Oklahoma City Thunder en voorzitter van de spelersvakbond in de NBA, heeft vrijdag bij de Amerikaanse sportzender ESPN laten weten dat de spelers in de NBA graag snel opnieuw zouden spelen. „We missen de wedstrijden”, verklaarde Paul.

De NBA ligt stil sinds 11 maart toen de Fransman Rudy Gobert (Utah Jazz) als eerste speler positief testte.

„Er zal nog veel gediscussieerd moeten worden en er zullen moeilijke beslissingen genomen moeten worden, maar wij als spelers willen spelen”, was Paul duidelijk. „Dat geldt, denk ik, voor alle NBA-spelers. Natuurlijk moet dat wel gebeuren in een veilige omgeving.”

De 35-jarige Paul kende een sterk seizoen met gemiddeld 17,7 punten, 6,8 assists en 4,9 rebounds per wedstrijd. Oklahoma Thunder stond bij de stopzetting van de NBA op een knappe vijfde plaats in de Western Conference.

Voetbal: Sparta haalt versterking uit Tweede Divisie

09.04 uur: Sparta Rotterdam staat op het punt de derde versterking voor komend seizoen binnen te halen. Na de Belgische verdediger Michaël Heylen en de Duitse spits Lennart Thy komt ook Marouane Afaker naar Het Kasteel.

De 21-jarige aanvaller voetbalde dit seizoen in de Tweede Divisie bij VV Katwijk. Afaker maakte acht doelpunten voor de club die bovenaan stond toen de competitie vanwege de coronacrisis werd afgebroken. De linksbuiten, die ook als aanvallende middenvelder uit de voeten kan, speelde eerder in de jeugdopleiding van Excelsior.

Katwijk nam op de website afscheid van Afaker, Sparta moet zijn komst nog bevestigen. De Rotterdamse ploeg stond na 26 speelrondes in de eredivisie op de elfde plaats. Het seizoen wordt niet meer uitgespeeld.