’Dat is enorm bijzonder aan Arnaut Danjuma Groeneveld’

Dick Advocaat: ‘Bert van Marwijk had veel meer waardering moeten krijgen’

Liefhebbers vanaf het eerste uur. Dick Advocaat en Bert van Marwijk zijn als coaches monumenten voor het Nederlandse voetbal. De eerste begon in 1981 bij amateurclub DSVP in Pijnacker, Van Marwijk startte met de B1 van MVV in 1982. Allebei zo’n 40 jaar in het trainersvak en dinsdag in hun zoveelste ...