Ajax start met Brobbey, Timber en Alvarez tegen FC Twente

Steven Berghuis, Steven Bergwijn en Mohammed Kudus zitten op de bank in de Johan Cruijff ArenA. Zij waren langer ziek dan Timber en Alvarez en zijn nog onvoldoende fit voor een basisplaats. Francisco Conceiçao verschijnt weer als rechtsbuiten aan de aftrap, Calvin Bassey start als linksback. De nieuwe keeper Geronimo Rulli maakt zijn Eredivisie-debuut.

Trainer Ron Jans van FC Twente kan weer over Ramiz Zerrouki beschikken. De middenvelder is hersteld van een griep. Zerrouki wilde afgelopen week graag bij Feyenoord tekenen, maar zijn club wil hem pas in de zomer verkopen. Ook Michel Vlap heeft een basisplaats. Hij was afgelopen week ook even ziek.

