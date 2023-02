Premium Het beste van De Telegraaf

Oranje-vedette ’opent rekening’ bij Atletico Madrid Memphis Depay snoert ’snelle’ critici de mond en laat Ronald Koeman lachen

Door Ronald Arends Kopieer naar clipboard

Daar is de eerste van Memphis Depay voor Atletico Madrid. Glijdend uit de draai schiet hij de winnende tegen Celta de Vigo binnen.

AMSTERDAM - Hij bezorgde de supporters van Atletico Madrid nog geen kippenvel of glorieuze momenten na zijn winterse overstap van Barcelona. De kritiek aan zijn adres zwol na pas enkele optredens zelfs al voorzichtig aan. Maar met zijn winnende goal in de uitwedstrijd bij Celta de Vigo (0-1) betaalde Memphis Depay zondagavond het in hem gestelde vertrouwen terug, en konden de vingers eindelijk weer eens in de oren.